2025年12月25日、韓国メディア・韓国経済は、韓国を訪れた日本人観光客による「ミネラルウオーターだと思って購入したペットボトル飲料が実は焼酎だった」という出来事が、SNS上で大きな話題となっていると報じた。記事によると、ある日本人観光客が、仁川国際空港内のコンビニエンスストアでペットボトル飲料を購入。韓国語が全く分からないことから、パッケージが日本のミネラルウオーターに似ており、値段も安かった当該商品を