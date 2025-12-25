J2に降格した横浜FCが、J1に昇格した千葉のMF横山暁之（28）を獲得することが25日までに分かった。関係者によれば一両日中に正式発表されるという。東京Vの下部組織出身の横山は、高い技術を誇る攻撃的MF。J3藤枝（現J2）でプロキャリアをスタートさせ、24年に加入した千葉では今季から背番号10を付けてプレーした。移籍により自身初のJ1デビューはお預けとなるが、新天地で再びチームを昇格へと押し上げる。