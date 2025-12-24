TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、24日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編を届けた。【写真】津田もメロメロ！役衣装の”理花ちゃん”森山未唯一度は解決したはずだったが、1週間後、ゴルフ場にいた津田のもとに、20年後の未来から来た津田の息子がデロリアンに乗って登場。3件の殺人事件のうち、2