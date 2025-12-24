5人組グループ・嵐が24日、公式のTikTokアカウントを更新した。【写真】5人が勢ぞろい！5年ぶりにTikTokを更新した嵐動画では、櫻井翔の「やってるぜ！」との一言から、嵐の5人が組体操の扇を立ち位置を変えながら、維持していくというユーモラスな動画を投稿した。嵐の公式TikTokアカウントは2020年12月23日に投稿されてから5年ぶりに投稿。ファンからは「嘘やん!?」「国民的なアイドルがなにをしてるのwwwwww」「やばい泣