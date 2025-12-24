¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥·¥«¥´¤Î¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö¤ä¤êÈ´¤¯¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£ÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£Â¼¾å½¡Î´¤¬WBC½Ð¾ì¤Ø ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹GM¤¬ÍÆÇ§¡Ö·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥ÄGM¤Ï2022Ç¯¤Î»°´§²¦¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡ÖÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÁª¼ê¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡£¥Û¥ï¥¤¥È