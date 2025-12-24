静安寺・阿育王柱の頂部にある獅子の彫刻。阿育王柱の高さは１８メートル、直径２・１メートル、重さ１６０トンで、一つの花こう岩を彫刻している。（１１月３日撮影、上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海12月24日】中国上海市静安区南京西路に、上海を代表する寺院の一つ、静安寺がある。起源は三国時代東呉の赤烏10（247）年にさかのぼるとされ、当時は「滬瀆（ことく）重元寺」と呼ばれた。北宋の大中祥符元（1008