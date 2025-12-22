アニコム ホールディングスは12月17日、家庭どうぶつの疾患データをまとめた「アニコム 家庭どうぶつ白書2025」を公開した。同白書は、アニコム損害保険のペット保険における保険金請求データや独自のアンケート調査結果などを基に作成された。○平均寿命、犬は14.1歳・猫は14.5歳犬・猫の平均寿命を調査したところ、犬は14.1歳、猫は14.5歳だった。犬種別・猫種別の平均寿命では、犬は「トイ・プードル」、猫は「日本猫」が、とも