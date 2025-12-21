新車88万円！ 新型「“1人乗り”ミニ軽トラ」発表！神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカーのバブルは、新たな超小型3輪トラックとなる新型「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」を発表しました。一見すると遊園地の乗り物のようにも見える愛らしいルックスですが、その中身は日本の狭い道路事情や配送現場のニーズを徹底的に研究し、実用性に優れたモデルとして作られています。【画像】超カッコいい！ これが新型「“1人乗り”