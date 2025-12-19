「サブロ〜〜〜〜〜〜」と長く名前を伸ばすコールが代名詞だった、元ロッテの名物場内アナウンス担当・谷保恵美さん（５９）が、カフェオーナーとして第二の人生を踏み出している。９１年から３３年間で通算２１００試合の公式戦を担当し、惜しまれつつ２３年１２月にロッテを退団。今年９月２５日に千葉県市川市行徳で「カフェ２ｌｉｐａｎ（トゥリパン）」をロッテ時代の同僚でもある村岸潤子さんと共同経営で開いた。野球愛が