フジテレビの“夕方の顔”に激震が走ったーー。12月17日、『Live News イット！』（フジテレビ系）が2026年4月にリニューアルし、メインキャスターに局アナの榎並大二郎アナと山崎夕貴アナが就任することが報じられた。「生活者目線」と「安心感」をコンセプトにするという。一方、現在メインキャスターを務めている青井実アナと宮司愛海アナは降板となる。「青井アナは元NHKのフリーアナウンサーで、2024年4月に同番組のメイ