「金利差で説明できない円安」の変化 10月の高市政権誕生を前後して急拡大した米ドル高・円安は、日米金利差（米ドル優位・円劣位）縮小を尻目に広がったものだった（図表1参照）。その「金利差で説明できない円安」は、最近にかけて少し変化が見られる。【図表1】米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年9月～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 米ドル高・円安は、これまでのところ11月20日の157円台