静岡県伊東市長選は14日、共同通信などの出口調査で田久保真紀前市長の落選が確実となった。国民民主党推薦の元市議杉本憲也氏と自民党推薦の元職小野達也氏が激しく競り合う。可能性が指摘された再選挙は回避される見通しとなった。