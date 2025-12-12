ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 俳優の望月祐治さんが11月上旬に死去 舞台「イケメン戦国」など出演 訃報・おくやみ エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 俳優の望月祐治さんが11月上旬に死去 舞台「イケメン戦国」など出演 2025年12月12日 13時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 俳優の望月祐治さんが11月上旬に亡くなったと、所属事務所が発表した 「葬儀はご遺族の意向により、親族のみで執り行われました」と説明 望月さんはミュージカル「刀剣乱舞」などに出演していた 記事を読む おすすめ記事 森七菜、『ひらやすみ』“なっちゃん”に感謝 「ピッタリだった」とファンも絶賛 2025年12月6日 12時20分 有吉弘行 「お会いしたかった」大物女優と初対面＆ハグに大喜び スタジオ騒然「どういう関係？」 2025年12月11日 22時23分 市川團十郎、48歳誕生日に子どもたちから「涙」のサプライズ 2025年12月7日 9時55分 双子出産の中川翔子、ラジオ生放送復帰を報告「産休４か月ぶり、感動しました！」 2025年12月7日 18時42分 ロッテ・サブロー監督「長打はウチには足りない部分」現役ドラフトで獲得した阪神・井上に期待 2025年12月9日 17時17分