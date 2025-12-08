「ジャンプフェスタ2026」にて先行販売される、『銀魂』グッズの最新情報が到着！プレゼントキャンペーンも同時開催される。☆『銀魂』最新アイテムのイメージをチェック！（写真30点）＞＞＞コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテ