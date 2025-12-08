【銀魂】気分は万事屋♪ 銀さんの着物柄ネックウォーマーやコレクショングッズがジェンフェス新登場
「ジャンプフェスタ2026」にて先行販売される、『銀魂』グッズの最新情報が到着！ プレゼントキャンペーンも同時開催される。
☆『銀魂』最新アイテムのイメージをチェック！（写真30点）＞＞＞
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。連載が終了した今もなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
そんな『銀魂』の新作グッズがコスパより新登場。「ジャンプフェスタ2026」にて先行販売されるアイテムをチェックしていこう。
銀さんの着物柄がデザインされた数量限定のネックウォーマーが登場。
アウトドアはもちろん、普段使いしやすいデザインなので、自転車に乗る際やお出かけで活躍してくれる。背面にはドローコード付きで、自分に合わせた着け心地に調整可能。
使わないときはコンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利だ。
そして、描き下ろしイラスト「小窓から覗く景色Ver.」を使用したアクリルスタンド、マグネット、ステッカー、ハンドタオル、缶バッジも新登場。こちらも2026年3月の発売前に「ジャンプフェスタ2026」コスパブースにて先行販売が決定している。
さらに、「ジャンプフェスタ2026」コスパブースではプレゼントキャンぺーンも同時開催決定。
コスパブースにて、『銀魂』『3年Ｚ組銀八先生』対象商品を税込2000円ご購入ごとに「限定ブロマイド（全5種）」をランダムで1枚プレゼントされる。『銀魂』新グッズとブロマイドプレゼントキャンペーンをぜひチェックしよう！
（C）空知英秋／集英社･テレビ東京･電通･BNP･アニプレックス
