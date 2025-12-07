「都ホテル 尼崎」わんちゃんとホテルステイの朝は、朝食ブッフェ

2025年11月1日より「都ホテル 尼崎」へ「ドッグフレンドリーステイプラン」が新登場。家族の大切な一員の愛犬と一緒に過ごす、ホテルステイの朝の始まりをご紹介。室内には、ドッグサークルやドッグベッド、フードボウルなど、厳選したドッグアメニティが完備されているので、手ぶらで愛犬と一緒にお過ごしいただけます。

ホテルステイの朝は朝食ブッフェ

朝食は、ブッフェ形式でいただけます。中央のカウンターには、フレッシュなサラダバーに煮物などのお惣菜、ベーコンやスクランブルエッグなどのお料理がたくさん並んでいます。

新鮮なお野菜がたっぷりのサラダバー

自分好みに盛りつけてゆくのも、ブッフェでのおたのしみ。新鮮なお野菜がたくさん並ぶサラダバーは、ドレッシングの種類も豊富。色とりどりのサラダにテンションがあがります。

卵焼きや煮物にウインナーなど、和食～洋食まで、自分スタイルの朝食をお楽しみいただけます。

ライブ感溢れる焼きたての明石焼き

目の前で焼きたてをいただける、明石焼きをいただきました。温かいお出汁に、卵たっぷりの明石焼き。トッピングの三つ葉はお好みで、ふわふわの明石焼きと優しい風味のお出汁の風味が、新しい一日のスタートにぴったり。

朝食をいただいたあとも、お部屋でゆっくり出発の準備。広々としたジュニアスイートルームには、ワンちゃん専用のベッドなどもあるので、出発までの時間もゆったりとした気持ちで過ごすことができました。

ロビーラウンジ ザ･ラウンジ＆ケーキショップにて販売中。毎日でも食べてほしい地産地消・スローフードを目指したドーナツ、という思いで作られた「まいドー」。

兵庫県産「せときらら」を主体に、国内産小麦粉をブレンドした小麦粉「北野坂」と、「淡路島牛乳」を使用したドーナツ。優しい甘さと、かわいらしい見た目のドーナツは、お土産やテイクアウトにもぴったり。

家族の一員である愛犬と一緒に、手ぶらでホテルステイを過ごせる「ドッグフレンドリーステイプラン」は、大阪～神戸からもアクセス抜群な「都ホテル 尼崎」にてご予約可能です。

都ホテル 尼崎

兵庫県尼崎市昭和通2-7-1

06-6488-7777

「ドッグフレンドリーステイプラン」

体重10kg未満、生後半年以上の小型犬を１室につき2頭までお連れいただけます。

狂犬病およびウイルス性伝染病混合ワクチン接種の証明書コピーをご持参ください。

駐車場、ロビーなど館内をご移動の際は、必ず全身が入るキャリ－に入れてお連れください。

※ワンちゃんの朝食はついておりません。

※ワンちゃんを連れてレストランのご利用はできません。

詳しくは、都ホテル 尼崎公式ホームページにてご確認ください。