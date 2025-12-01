ムーミンと文明堂が贈る、心ときめくクリスマス限定「ムーミン クリスマスカステラセット」が今年も登場。かわいらしいムーミントロールとムーミンママの刷り込みデザインに、冬だけの特別フレーバーを組み合わせた贅沢なセットです。小さめサイズのカステラ2本はお茶会のように華やかで、気分までほっと和らぐひとときを演出♪さらに、ツリーに飾れるオーナメントタグ付き