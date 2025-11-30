＜カシオワールドオープン3日目◇29日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞プロ6年目の砂川公佑がトータル15アンダー・2位で3日目を終えた。ツアー初優勝へのチャンスがある最終日に「とにかく楽しみでワクワクしています」と笑顔を見せる。【写真】無念の棄権別れのあいさつをする松坂大輔「64」をマークして単独首位発進。2日目は「68」で2位につけて上位を守った。この日は4バーディ・1ボギーの「6