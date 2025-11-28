ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 国民民主・榛葉賀津也氏「台湾有事」発言に毅然態度…立憲議員にもダ… 時事ニュース 日中関係 ゴシップ 国民民主党 女性自身 国民民主・榛葉賀津也氏「台湾有事」発言に毅然態度…立憲議員にもダメ出し 2025年11月28日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国民民主党の榛葉賀津也幹事長が日中問題に言及したと「女性自身」が報じた 榛葉氏は高市首相の答弁を「撤回しちゃダメ」とし、立憲議員にもダメ出し Xでは支持する声や、「野党としてあるまじき意見」といった声が出ている 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分