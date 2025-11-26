マイナカードを便利にする方法マイナ保険証が義務化されたことで一時危惧された医療現場での混乱ですが、始まってみると高齢者の利用率がむしろ高く、便利だと考える人も増えてきたようです。さて、日本社会はOECD加盟国の中でも労働時間が長いうえに生産性が低いと指摘されています。海外諸国との社会的な生産性の差はDXの導入度の違いにあるともいわれます。今回のマイナ保険証程度で満足するのではなく、もし本気で日本政府が海