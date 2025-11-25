中国の習近平国家主席とトランプ米大統領が２４日に電話会談した。中国側は中国外務省報道官のＳＮＳなどで習主席がトランプ大統領に台湾問題に関する中国の原則的な立場を説明し、台湾の中国への返還は戦後国際秩序において不可欠だと強調したとしている。その後、２５日に高市早苗首相がトランプ大統領から打診されて電話会談を行ったと明かし、トランプ大統領から「親しい友人」と言われたとしたが、会談詳細は差し控えた。