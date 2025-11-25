¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯11·î10Æü¡Á16Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¡¦Ì¾¸Å²°·÷¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¡¦´ôÉì¸©¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ëµ¡¼ïÊÌ¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌAQUOS wish5 SH-52F¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë2°ÌPixel 9a 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë3°ÌPixel 9a 128GB(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë4°ÌGalaxy S25(SoftBank)¡ÊSAMSUNG¡Ë5°Ìarrows We2 FCG02¡ÊFCNT¡Ë6°ÌGalaxy A25 5G SC-53F¡ÊSAMSUNG¡Ë7°ÌGalax