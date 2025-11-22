お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が18日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後10・00）に出演。2401分の1という確率が起こり、スタジオが騒然となった。今回は、出演者7人の中からゲームを失敗させようとする“スパイ”を当てる恒例企画「スパイ7分の1」を実施した。ゲストにはお笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣、モデルでプロ雀士の岡田紗佳が出演した。3つのゲーム後にスパイ投票