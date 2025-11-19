三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第103回は、学校における金融教育について考える。金融教育が「中途半端」になる理由東大合格請負人・桜木建二は、龍山高校の教職員の前で学校改革を訴える。新たな教育の軸として「お金の勉強」を主張する桜木に、教員たちは拒否反応を示すのだった。2022年度から、小中