巨人・西舘勇陽投手（２３）が１８日に都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２８００万円から１００万円減の２７００万円でサインした。２年目の今季、西舘は一軍で１５試合（先発は７試合）に登板し防御率４・２２、２勝３敗。プロ初勝利をマークも上半身のコンディション不良により、８月３日に故障班に合流するなど悔しいシーズンとなった。それでも「最初２試合連続で勝ち投手でってところと、クオリティースタート（