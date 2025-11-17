クマ被害の報道が相次ぐなか、青森県三戸町では9日、町内のラーメン店に勤務する50代の男性従業員が子グマに襲われた。男性は右目付近に大きな裂傷を負ったものの、子グマを殴り続け、最後に脚を刈り上げて後ろに投げ飛ばした。子グマは男性を襲うのを止め、近くの山へ逃げていったという。クマを“返り討ち”にした男性Aさんが当時の生々しい様子を明かす。 〈画像〉大きく腫れあがった右目、クマを“返り討ち”にしたラ&#