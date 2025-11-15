古代エジプトではどんな神を信仰していた？ 創世神話をもとに多くの神々が存在 古代エジプトには複数の創世神話が存在し、地域ごとに異なる神が信仰されていました。代表的なものはヘリオポリス神話、ヘルモポリス神話、メンフィス神話の三つです。 「ヘリオポリス神話」は太陽信仰と結びついており、最初の神は太陽神アトゥムで、宇宙の始まりをつかさどります。そこから大気の神シュウと湿気の女神テフヌトが誕生し、さらに大