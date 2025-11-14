Z世代の若者から大人気のTikToker・景井ひな（26）。動画の投稿開始からわずか9か月でフォロワーが100万人を突破した"バズ女王"がいま、愛犬"もち太"くんをめぐり裁判を起こしている。【写真を見る】〈愛犬をめぐり裁判トラブル〉10月中旬、マスクを着け地味な”モノトーンコーデ”で東京地裁に現れた景井ひな提訴した相手は、彼女が2018年8月からおよそ4年間、交際していたとされる元同居人のX氏。景井の主張によれば、彼女は