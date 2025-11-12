マインツに所属する日本代表MF佐野海舟に対し、フランクフルトが関心を寄せているようだ。12日、『ビルト』や『frankfurt rundschau』など複数のドイツメディアが伝えている。現在24歳の佐野は昨年夏に鹿島アントラーズからマインツへ完全移籍。すぐさま定位置を掴むと、海外挑戦初年度からブンデスリーガ全試合に先発出場し、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）出場権獲得に貢献した。在籍2年目の今シーズンもチームが不