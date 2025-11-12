16日（日）に開催される大分国際車いすマラソンを前に、海外選手が大分市の小学生と交流を深めました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソン出場の海外選手と交流小学生が折り紙と歌でエール この取り組みは、子どもたちに海外選手との交流を通じて国籍や障害を越えた多様なコミュニケーションを図ってもらおうと実施されました。 大分国際車いすマラソンに出場する海外選手5人が12日、大分市の大道小学校を訪