資生堂は１０日、２０２５年１２月期連結決算国際会計基準）の最終利益が５２０億円の赤字になるとの見通しを発表した。従来予想は６０億円の黒字だったが、米国事業で減損損失を計上したことにより、過去最大の赤字となる。収益性の改善に向け、今年１２月に２００人前後の希望退職の募集を実施することも発表した。最終赤字の見通しには、２５年１〜９月期決算に、２０１９年に買収した米スキンケアブランド「ドランクエレ