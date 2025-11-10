フィギュアスケート・ＮＨＫ杯・エキシビジョン」（８日、東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートのＧＰシリーズ第４戦、ＮＨＫ杯の女子で２連覇した坂本花織（シスメックス）が一夜明けた９日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで取材に応じ「ショート（プログラム）もフリーも（今季）自己ベスト更新できて、すごくいい試合だった」と振り返った。ＧＰファイナル進出が決定。日本勢２位以内に入れば、ミラノ・