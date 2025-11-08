お笑いコンビ「きしたかの」の高野正成（36）が4日に放送されたTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。銭湯で洗顔中に突然頭を思い切り叩かれたことを振り返った。今回は人気企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送された。「温泉旅館やお風呂にまつわるエピソード」を求められると、「僕、銭湯とか結構好きで。友達と2人で行ってて」と明かした。その銭湯で「顔を洗ってたら…」と洗顔中に突然「パーンって…頭を誰かに思い切り