【HIPSHOP（ヒップショップ）】にて、オランダの絵本作家ディック・ブルーナが描く、世界中で愛されて今年70周年を迎えるミッフィーと仲間たちをアンダーウェアに落とし込んだ、「Dick Bruna Series」が登場する。＞＞＞HIP SHOPの「Dick Bruna Series」をチェック！（写真5点）1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。