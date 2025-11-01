厚生労働省は、外国人らが国民健康保険（国保）に加入する際に保険料を前納させることができるよう、関連する条例の改正例などを示した通知を自治体に出した。外国人による医療費や保険料の未払いを防ぐ狙いがある。市区町村ごとに必要性を判断し、早ければ来年４月にも導入される。１０月２９日付の通知によると、前納の対象者は、保険料を課す前年度の１月１日時点で日本国内に住民登録をしていない人が世帯主の場合。国籍に