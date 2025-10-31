狂暴なクマを駆除するのに時給があまりにも安過ぎると、長野県内で活動しているハンターの男性が、Xへの投稿で窮状を訴え、反響を呼んでいる。時給は1500円となっており、牛丼店のアルバイトよりも安いのではないかとの声が上がった。命をかけて出動するハンターに必要な報酬とは――。「1頭ごとの報奨金もなく、弾薬代も自腹で支払う」クマが人を襲うケースが各地で続発し、2025年9月からは、市街地での緊急銃猟も始まった。怖く