新しいスキルを学ぶとき、教材が簡単すぎると退屈になり、難しすぎると挫折してしまう。効率よく成長するには「ちょうどよい難易度」を見つけることが不可欠だ。『ULTRALEARNING 超・自習法』では、この難易度調整を「フィードバックの戦略」と捉えて解説している。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）自分