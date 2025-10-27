2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSのあっとが26日までに、新曲「シークレットディナー」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。今作は、「アイドル（業）は食料確保のための演技」というコンセプトで歌われた、背徳的なダークなハロウィンソングだ。あっとは、表向きには魅力的なアイドルとして振る舞いながら、その裏で実はリスナー(ファン)を「晩餐の獲物」として狙う、二面性を持つという、設定