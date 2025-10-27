EQC後継グレードは全5種類メルセデス・ベンツの新型EV『GLC with EQテクノロジー』の受注が英国で開始された。英国価格は6万350ポンド（約1200万円）からと、内燃機関モデルより約10％高い設定だ。【画像】メルセデス・ベンツの人気SUV『GLC』の次世代電動モデルが登場！【GLC with EQテクノロジーを詳しく見る】全29枚最初に導入されたのは四輪駆動の『GLC 400 4マティック』という仕様だ。ツインモーターから最高出力489psを