アメリカのトランプ大統領はウクライナ和平をめぐる、ロシアのプーチン大統領との首脳会談について、開催には和平合意の見通しが必要になるとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（和平の）合意に達するとの見通しがなければならない。時間を無駄にするつもりはない」トランプ大統領は25日、プーチン大統領との首脳会談の開催には、ウクライナ和平の合意の見通しが必要だと強調しました。トランプ大統領は今月、プーチ