24日（金）から始まった「無印良品週間」。無料会員になるとほぼ全品が10％オフになるからこそ、勢いで買いすぎない心構えが大切です。そこで、期間中に「失敗しない」収納アイテムの下調べ術と、本当に使ってよかったものを3つ紹介します。3児のママで整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに教えてもらいました。無印良品週間で「失敗しない」下調べルーティン私自身、昔は“無印良品の収納グッズ＝絶対正解”だと思っていて