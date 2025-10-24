24日（金）から始まった「無印良品週間」。無料会員になるとほぼ全品が10％オフになるからこそ、勢いで買いすぎない心構えが大切です。そこで、期間中に「失敗しない」収納アイテムの下調べ術と、本当に使ってよかったものを3つ紹介します。3児のママで整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに教えてもらいました。

私自身、昔は“無印良品の収納グッズ＝絶対正解”だと思っていて、なんでも買っていた時期がありました。でも、実際は暮らし・間取り・もちものの適正量に合っていなければ、宝のもち腐れになってしまうと気づきました。

【写真】無印良品週間でお得にゲット！買ってよかった名品3選

だから今は、買う前に必ず次の3ステップを行っています。

●サイトで「サイズと仕様」を細かくチェック

公式サイトで寸法をしっかり確認して、自宅の置きたい場所に合うかしっかりチェックします。その際、新聞紙でサイズを再現してみるのがおすすめです。

新聞紙を気になる商品の幅や奥行と同じ大きさにして、置きたいと思っている場所に並べてみます。高さはメジャーで測り、マスキングテープをはってみるとわかりやすいです。購入前に実際の大きさを確かめてみると「意外と圧迫感がある」「引き出しがあけづらい」といったことに気づけます。

●SNSの投稿や口コミで使い勝手をイメージ

SNSや公式サイトのレビューで「重い」「ホコリがたまりやすい」「思ったより小さい」などの実際の声を見ておくと、リアルな使用感がわかります。とくに、同じような使い方をしている人の投稿をチェックして、使い勝手をイメージしておくことが今でも役に立っています。

●何日か寝かせて“本当に必要か”を考える

サイズ感や口コミの評価を見てバッチリだったとしても、すぐに購入ボタンは押さず、寝かせるのが私のルール。「本当に暮らしに必要なのか」「目にして欲しくなっただけなのか」を冷静に考え直す時間をつくります。

余裕があれば買う前に一度店舗に行って、質感などもしっかり確かめます。そのうえで「今の暮らし・間取り・もちものの量に合っているか？」をチェック。これが、無印良品週間で“失敗しない”ためのいちばんの近道だと思っています。

買って大正解！長く愛用できる収納アイテム3つ

そんな慎重派の私が「買ってよかった！」と心の底から思ったアイテムを3つご紹介します。どれも今も現役で活躍している、“暮らしに寄り添う名品”です。

●縦でも横でも使えるスタッキング棚

1つ目は「スタッキングシェルフセット（3段×2列・税込2万9900円）」。縦にも横にも組み替えできる万能さがポイントです。同じく無印良品の「スタッキングチェスト」や「重なるラタン長方形ボックス」と組み合わせることで、ライフスタイルに合わせて柔軟に形を変えられるところが魅力です。

家具は「これから先も長く使用できるか？」を基準に選んでいます。子どもが小さいときはオモチャ棚に、今は本が増えてきたので本をメインで収納。子どもが使わなくなれば、ゆくゆくはリビングで飾り棚として楽しもうと考えています。

一度買えば、どんな暮らしの変化にも対応できる“育つ収納”です。

●パジャマの脱ぎっぱなしが減ったバスケット

サイズ違いをいくつか使っているのは、「ウォーターヒヤシンス 持ち手付 ラウンド バスケット（小サイズ・税込2490円／大サイズ・税込3990円）」。天然素材のやわらかさが魅力で、パジャマ・オモチャ・ブランケットなどを投げ込むための収納にしています。

見た目がナチュラルでインテリアになじむうえ、家族が自分で片付けやすいのもポイント。おかげで、パジャマの脱ぎっぱなしやオモチャの出しっぱなしが激減しました。

●耐荷重と奥行がお気に入り！壁につけられる飾り棚

飾り棚収納でおすすめしたいのが、「壁に付けられる家具猫用ステップ（税込6990円）」。猫はいないけれど買いました。というのも、このアイテムは通常の「壁に付けられる」シリーズよりも耐荷重があり、奥行が深いのがポイントです。

本格的な飾り棚を置くスペースはないけれど、壁にちょっとだけ飾りたい…そんなときにこのステップが大活躍。小物やグリーンを置くだけで、空間がパッとおしゃれに見えます。

本当に必要なものだけ買って、満足度も快適度も上がる

無印良品週間は“暮らしを整えるきっかけ”にもなるタイミング。買う前に少し立ち止まり、「わが家に合うか」を考えてみることで、本当に必要なものを見極められ、買い物の満足度も暮らしの快適度も上がりました。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください