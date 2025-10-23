フランス・パリのルーブル美術館で推定8800万ユーロ（約155億円）相当の宝飾品が強奪される事件が現地19日に発生した。日本人観光客にもおなじみである世界最大級の美術館で起きた宝飾品強盗事件を受け、犯人の思惑や盗品の行方、今後の捜査について、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が23日、当サイトの取材に対して見解を語った。 【写真】世界的美術品の盗難事件について解説する元神奈