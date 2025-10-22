ニューストップ > 国内ニュース > 「ベランダの窓は開けるな」28歳の夫が妻に隠していたのは元恋人の遺… 殺人事件 文春オンライン 「ベランダの窓は開けるな」28歳の夫が妻に隠していたのは元恋人の遺体 2025年10月22日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2017年に関西地方で明らかになった殺人事件について、文春が取り上げた 当時28歳の男は元恋人を殺害して遺体をベランダに隠し、その後に結婚 妻には「下水の臭いがするから、ベランダの窓は開けるな」と言っていたそう 記事を読む おすすめ記事 国分太一さん、日弁連に人権救済申し立てへ 2025年10月22日 15時16分 「バカだな」と元恋人も愕然…米倉涼子 マトリがガサ入れ報道でテレビ追放危機 2025年10月21日 11時0分 退職代行「モームリ」運営会社に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 違法に弁護士にあっせんし紹介料受け取ったか 2025年10月22日 9時17分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 花澤香菜 ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」 2025年10月21日 16時1分