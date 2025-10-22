欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第３節（２１日＝日本時間２２日）、マンチェスター・シティー（イングランド）のエースでノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（２５）は敵地で２―０と勝利したビリャレアル（スペイン）戦で１２試合連続となる先制弾を決めた。エースは前半１７分にＭＦサビーニョのパスで右サイドを突破したＤＦリコ・ルイスのクロスに合わせ、貴重な先制ゴールをマークした。ハー