ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 米倉涼子が通っていた「NYの高級マッサージ店」本人が明かしていた病… 米倉涼子 病気 ニューヨーク エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 麻薬 NEWSポストセブン 米倉涼子が通っていた「NYの高級マッサージ店」本人が明かしていた病状 2025年10月22日 6時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米倉涼子は近年、身体の不調に苦しんでいたとNEWSポストセブンが報じた 米倉自身も「肉体的にも精神的にもボロボロ」とSNSで明かしていたという 米NYにある高級マッサージ店によく通っていたようだ、と芸能関係者 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 「親ナメンナヨ？」木下優樹菜、娘への教育方針明かすも…変わらぬ言葉遣いに「ほんまにキツい」非難殺到 2025年10月21日 17時50分