宮古島の浜辺で見つけた“透明の塊”が、SNSで大きな話題を呼んでいる。 【写真】大きさは20cmくらいです 「宮古島の浜でこれ落ちてたんやけど 何やねんやろ？ 素手ではこわくて触れなかったけど 棒で触ってみたらプラスチックみたいな感じの感触だった。 中は空洞でした。 大きさは20cmくらいでした。」 この投稿主はThreadsユーザーのShizukaさん。お気に入りのビーチでビーチコーミングをして