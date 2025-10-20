任天堂は20日、ネットワークサービスに障害が発生し、正常に稼働していないことを発表した。他にもオンラインゲームフォートナイト」がログインに関する問題発生を報告。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の障害に影響を受けたと見られる不具合が相次いでいる。任天堂は公式サイトで「現在、ネットワークサービスが正常に稼動しておりません。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちください」と