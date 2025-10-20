今回は、子供のヤバい友達とその母親に徹底反撃した話を紹介します。謝れば済むってもんじゃない…「小5の息子の友達のNくんという問題児にほとほと困っていました。私がいない隙に勝手に冷蔵庫から食べ物を取るなど自分勝手な行動ばかりですが、注意しても聞きません。一度Nくんのお母さんにそのことを話し、お母さんは謝罪しました。しかしその後Nくんはウチで息子のゲームのコントローラを壊したんです。そこで私はもう一度Nく