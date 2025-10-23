ニューストップ > 国内ニュース > 約100社と「エシカル」企画実施 PR企画 コラボニュース 約100社と「エシカル」企画実施 2025年10月23日 9時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都が10月1日から11月30日まで「TOKYO エシカルキャンペーン」を実施 暮らしのなかで気軽にできるエシカルな行動を紹介、啓蒙している 公式Instagramのフォローでエシカルグッズが当たる企画も 「TOKYOエシカル」公式サイト https://www.ethical-action.tokyo/ 記事を読む おすすめ記事 新垣結衣、相次ぐCM“卒業”と夫・星野源の「うんざりでした」発言でファンがやきもきする“夫婦で隠居”説 2025年10月22日 19時30分 バレーボール男子・高橋藍、自身巡る報道で謝罪「お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」【報告全文】 2025年10月23日 11時4分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《独自》渡邊渚とNHKの間でトラブルか「担当ディレクターは休職」密着番組“お蔵入り”の理由とその裏側 2025年10月22日 17時0分 東京都立多摩総合医療センターで個人情報流出 「駅のトイレでUSB拾った」郵便で患者の個人情報が届く 病院で管理するUSBに紛失は確認できず 2025年10月22日 20時44分